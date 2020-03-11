Украинские СМИ предвкушают крах России после падения цен на нефть

Украинские СМИ живо отреагировали на обвал нефтяных цен и падение российского рубля. Самые патриотичные из них тут же констатировали, что «Кремлю впору плакать», и начали прогнозировать, что «Россия вот-вот повторит судьбу СССР». Впрочем, в местной прессе раздаются и вполне вменяемые голоса экспертов, поясняющие — от возможного кризиса Киеву придется значительно хуже, чем Москве. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве представляет обзор местной прессы.

«Россия пошла на нефтяную войну с Саудовской Аравией и за несколько дней пережила крупнейшее экономическое падение. Такого не было с 1990-х! Нефть упала в цене на 30%, Московская биржа обвалилась на 10%, акции упали на 17,4%. Следом обвалился и рубль — доллар за неделю подорожал с 66 до 75 рублей. Наши аналитики уверены — для Кремля ситуация достигла критической отметки», — с удовлетворением пишет «свидомое» издание Obozrevatel.

Украинское издание приводит свое виденье очередности событий на мировом нефтяном рынке, послуживших предпосылками к кризису.

«Сначала Россия сорвала договоренности со странами — экспортерами нефти (ОПЕК+) и отказалась ограничить свою добычу. Затем Саудовская Аравия предложила Европе покупать свою нефть со скидками, чем еще больше спровоцировала падение цен. Нефть упала в цене на 30%, следом рухнул и рубль. Напомним, бюджет России сверстан из расчета цены на нефть в 42 доллара за баррель. Уже сейчас стоимость нефтяных фьючерсов на май — 33,2 доллара! С 1987-го по 1991-й цена на нефть держалась в пределах до 23 доллара за баррель, поэтому экономика СССР была фактически разрушена. Если тенденция продолжится, то судьбу Союза рискует повторить и РФ», — прогнозирует издание.

Особенно примечательно смотрятся в «патриотичном» украинском издании «прогнозы экспертов».

«Цены на нефть опустятся до 20 долларов, прогнозируют аналитики Goldman Sachs», — предупреждает интернет-газета.

И тут же эффектно добавляет, что «руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии Obozrevatel предположил: в худшие дни котировки нефти могут доходить и до нуля на фоне паники». Как себе представляет пан Паращий в этом случае мировую торговлю нефтью «за спасибо», авторитетное издание не уточняет.

Зато Obozrevatel охотно углубляется в аналитику российского нефтяного рынка, и результаты получаются еще более чудовищными, чем в случае с «экспертами».

«Как подсчитали аналитики IHS Markit Ltd, себестоимость добычи российской нефти — 40 долларов. В бюджете РФ заложена базовая цена черного золота в 42 доллара. Это означает, что при стоимости от 42 до 40 долларов России не удастся выполнить бюджет, а при цене ниже 40 долларов стране выгоднее вообще перестать добывать нефть», — говорится в материале.

Согласитесь, увидев такой уровень «аналитики», российские экономисты долго не могли бы успокоиться от смеха — чего стоит только расчет украинцами «порога невыполнения бюджета».

При этом, уверены «эксперты» Obozrevatel, «у Саудовской Аравии проблем не будет, ведь себестоимость добычи нефти в этой стране — около 20 долларов за баррель».

«То есть саудиты вполне могут выжить и при 30, и при 25 долларах за баррель. Иран, Ирак, Габон — все они легко переживут падение цены. А вот Казахстан, Азербайджан и Россия рискуют вовсе потерять основной источник своего дохода. Добыча и реализация черного золота перестанет приносить для них реальную прибыль», — продолжают удивлять украинские журналисты.

Похоже, украинским аналитикам Obozrevatel самое время ехать в «благополучный Габон», где им самое место.

Для эффектной концовки Obozrevatel приводит еще и мнение «аналитика» Егора Комова. Тот прогнозирует — мол, если нынешний кризис продлится подольше, то России придется «кардинально урезать бюджетные программы, курс рубля резко вырастет, а экономика окажется под угрозой обвала».

«Уже сейчас акции российских компаний рекордно снизились, обвалился индекс Московской биржи. Повторит ли Россия судьбу СССР? Думаю, что нет. Но покамест есть большой риск стагнации российской экономики. Россияне станут жить беднее, им придется затягивать пояса. Конечно, это повлияет и на рейтинг власти, наверное, им придется меньше тратить на «защиту Русского мира». Любой авторитарный режим может существовать лишь при определенном экономическом благосостоянии», — резюмирует «аналитик» Комов, почему-то любящий деревенское слово «покамест».

Стоит добавить — весь этот информационный мусор публикуется в Obozrevatel рядом с портретом президента РФ, явно снятого где-то летом в жару.

«Владимир Путин плачет», — подписан портрет президента России.

Но плакать на самом деле в этот момент хочется читателю.

Украинский «Апостроф.уа» публикует материал под названием «Россия выстрелила себе в ногу, но Украине от этого не легче. Экономический кризис больно ударит по России, но не сделает Кремль более миролюбивым».

«Россия выстрелила себе в ногу, начав нефтяное противостояние с США и Саудовской Аравией. Но это не значит, что Владимир Путин оставит в покое Донбасс, в котором он застрял, как в болоте. Тем более, что его подбадривают некоторые заявления лидеров украинского государства. Вместо этого он может решиться на еще одну военную кампанию, чтобы отвлечь внимание от кризиса», — сообщил «Апострофу» некий профессор Борнмутского университета в Великобритании Кристофер Хартвелл.

«Владимир Путин «играет вдолгую» против своих конкурентов — США и Саудовской Аравии, и отказ заключить соглашение с «ОПЕК +» — это еще один тактический маневр, — продолжает интернет-издание. — Серьезный удар России нанесло революционное решение США добывать сланцевую нефть. Но учитывая, что сланцевые добытчики имеют высокую долю заемного капитала, они очень чувствительны к двум факторам — ценам на нефть и условиям внешней среды. Расторжение любой нефтяной сделки и наполнение нефтяных рынков означает ущерб для добытчиков сланцевой нефти. Конечно, Россия «выстрелила себе в ногу», поскольку около 65% ее экономики держится на нефти. Однако Кремль согласен потерпеть определенную внутреннюю боль, если от этого (как ему кажется) станет еще больнее его внешним оппонентам».

«Я не думаю, что нефтяной кризис уменьшит напряжение в Донбассе. Кремль сам себя загнал в донбасскую трясину, но его сильно подогревают недавние движения Киева. Например, заявления о том, что в Крым надо пустить воду, — сообщает «Апострофу» профессор Хартвелл. — Впрочем, ослабление Москвы тоже никогда не заканчивалось ничем хорошим. Об этом следует помнить, если стратегия Путина встретит сопротивление, и Россия начнет испытывать больше проблем, чем планировалось. В прошлом Россия уже страдала от ударных волн из внешнего мира, от экзогенных кризисов — всемирного экономического кризиса, «азиатского кризиса» и так далее. Но сейчас идет мировая рецессия, а Москва агитирует в пользу снижения цен на нефть. Таким образом, России наносят вред ее же действия, а не какие-то внешние факторы».

«Для Украины опасны как расхрабрившаяся Россия, так и мировое замедление роста экономики. Оно представляет опасность для все еще нестабильного финансового сектора Украины. Хуже будет, если Украина обратит вспять все реформы, которые были приняты с 2014-го, и скатится к государственному планированию в стиле Януковича-Кучмы. Это, вероятно, самый худший сценарий для Украины», — заявляет западный аналитик «Апострофу».

При этом издание почему-то не уточняет, в чем именно состоят все те «украинские реформы», которые были проведены с 2014-го и которые ни в коем случае нельзя обернуть вспять. Может быть, британский аналитик имел в виду декоммунизацию? Ведь других успешных реформ на Украине с 2014-го не наблюдалось.

При этом на Украине есть и вменяемые издания, которые предпочитают пустому злорадству и идиотской «аналитике соседских дел» разбираться в том, чем, собственно, падение рубля и нефтяных цен грозит самой Украине.

«На Украине уже начала падать гривна, курс доллара на черном рынке превысил 26 гривен, — пишет с тревогой интернет-газета «Страна.уа». — Для украинской экономики и курса гривны подобные потрясения могут иметь серьезные последствия. Первое — вслед за ценой на нефть, как правило, идут вниз цены и на другие сырьевые товары. В том числе и те, что экспортируются Украиной. Второе — падение цены на нефть углубляет мировую экономическую турбулентность. А значит, инвесторы будут шарахаться от любых развивающихся рынков. В том числе и от украинского. А это прямой и очень сильный удар по «пирамиде ОВГЗ», на которой в последние годы покоилась стабильность гривны. Тем более, что иностранцы уже начали сбрасывать облигации Украины еще до «черного понедельника».

«Также кризис сильно ухудшает возможности для привлечения Украиной средств через еврооблигации, а получение кредита МВФ — под огромным вопросом. Все это создает значительные риски для обслуживания внешнего долга Украины, по которому в течение года нужно будет заплатить 17 млрд долларов. Все это накладывается на кризис, вызванный коронавирусом: Италия вообще закрывается от внешнего мира, Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну. Это также оказывает давление на мировые рынки, и сегодня можно сказать, что экономика Украины — в большой опасности», — резюмирует интернет-газета.

Киевский журнал «Новое время» цитирует пост известного украинского бизнесмена Евгения Черняка, который «разложил по полочкам» последствия нефтяной войны и обвала на биржах.

«В украиноязычных соцсетях эксперты уже вовсю «скачут по пабликам» и дают прогнозы, «как рухнет уже завтра экономика РФ» и «как саудиты всех обыграли». Я поясню коротко, с цифрами в руках: резервы РФ составляют почти триллион долларов. Триллион! Соотношение внешнего долга к ВВП у России меньше 8% — это самый низкий показатель в мире! В этой стране действуют четкие протоколы по борьбе со спекуляциями на рубле. Более того — у РФ есть «прививка» в виде благополучно пройденных санкций Запада», — перечисляет эксперт.

«С другой стороны, в экономике Украины преступная ревальвация гривны за последний год сделала «дырку в бюджете» и максимально ослабила украинские предприятия перед надвигающимся кризисом, — продолжает Черняк на страницах «Нового времени». — Из-за несправедливо низкого курса часть средств промышленности «вымылась» со счетов. Это о вреде работы предыдущих руководителей, которых пытаются защищать только потому, что они не посадили ни одного мародера туда, куда обещали. «Неважно, что преступно плохо отработали. Важно, что никто не сидит», — считают местные эксперты, явно оплаченные предыдущими мародерами».

«В любом случае — предполагаемые проблемы экономики РФ немедленно ударят по экономике Украины. Просто потому, что восемь миллиардов долларов взаимного товарооборота никто не отменял. Поэтому-то «пэрэмога-бесие» в соцсетях может смениться реальной «зрадой» в реальной экономике, — продолжает Черняк. — Это же только в телевизоре предводители «рагулей» вещают про «последние дни жизни империи». А на деле они с радостью стоят в очереди, чтобы их бизнесы попали на рынок РФ, потому что рынок — огромный, понятный, логистически удобный! А при экспорте в Европу там действуют квоты, которых хватает на один день работы нормального украинского предприятия!»