Бузова вслед за Волочковой показала себя полуобнаженную в бане

Москва, 11 марта. Известная певица Ольга Бузова, по всей видимости, решила занять все возможные селебрити-ниши: сначала «подвинула» Леру Кудрявцеву на посту ведущей «Муз-ТВ», а затем вслед за балериной Анастасией Волочковой опубликовала фото из бани.

Шпагаты звезда реалити-шоу «Дом-2» пока не демонстрирует. Она лишь поделилась снимком, показав себя полуобнаженную в купальнике и специальной шапочке для бани. Все перечисленное давно уже стало своеобразной «визитной карточкой» Волочковой, а Бузова, судя по всему, решила добиться такой же популярности в Сети, как и балерина.

«Как говорится: «Кто сегодня парится, тот не старится». Банька, свежий воздух, раки… Кайф. Обстановка по кайфу», — написала звезда в посте.

Снимок с едва прикрывшейся полотенцем Бузовой вызвал ажиотаж в Сети. Интернет-пользователи раскритиковали пренебрежение правилами посещения бани (не сняла украшения), пошутили про ботокс и даже призвали певицу повторить знаменитый шапагат Волочковой.

«С браслетами и часами в бане? Серьезно?» — возмутилась a_n_c_h_o_o.

«Мозги расплавятся. Хотя их и не особо…» — добавил zhigasergeym.

«Смотри там, весь ботокс выпаришь с лица», — пошутил abbas_bzv.

«Садись на шпагат!» — призвала missmuv.

Бузова ранее рассказала подписчикам о своей несбывшейся мечте. Певице пришлось отменить романтическую поездку в Париж на концерт Мадонны из-за эпидемии коронавируса. Еще в декабре девушка задумала сделать сюрприз своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну, но поездка во Францию предполагала последующий карантин на две недели, чего певица из-за напряженного графика себе позволить не может.