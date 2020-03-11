Самойлова выложила первый пост после скандала с Джиганом

Москва, 11 марта. Популярная Instagram-блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала в соцсети первый пост после громкого скандала с супругом.

На своей странице в Instagram она выложила снимок из Майами со своими детьми — тремя дочерьми и сыном. Уже подросшие девочки обнимают маму, а появившийся на свет в феврале Давид спит рядом в коляске. Самойлова призналась, что счастлива, что окружена наследниками.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала она.

Сейчас для Самойловой важна поддержка, поскольку в отношениях с известным мужем после рождения сына начался разлад.

Джиган оказался в центре скандала: находясь дома в США, он вышел в Instagram в прямой эфир в нетрезвом виде и начал общаться с поклонниками. При этом он матерился при детях и даже попросил дочь Лею принести ему пиво, напоминает портал «Дни.ру». Кроме того, в Сети появилась информация о том, что Самойлова уличила рэпера в неверности. Якобы кто-то отправил ей ролик, на котором видно, как муж ей изменяет.

После скандальных выходок казавшийся идеальным семьянином исполнитель сбрил брови и бороду и оказался на реабилитации в одной из американских клиник, где помогают людям с зависимостями, сообщает «Утро.ру».

Находясь в реабилитационном центре, Джиган неоднократно публиковал в соцсети записи, посвященные жене. Он просил у Самойловой прощения и признавался в любви, однако та публично не реагировала на его попытки исправить ситуацию. Самойлова написала лишь, что больше не хочет «просыпаться в этот мир».

Пара находится в браке с 2012 года. На протяжении почти десяти лет со стороны отношения супругов выглядели идеальными. У них родились трое дочерей: Ариела, Лея и Майя. В феврале этого года Самойлова родила рэперу долгожданного сына Давида.