В Китае заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

Пекин, 11 марта. Ситуация с распространением коронавируса в Китае демонстрирует тенденцию к улучшению: за прошедшие сутки выздоровели более 1,5 тысячи человек, заразились всего 24, летальных исхода — 22.

Как заявил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в целом число инфицированных людей в стране достигло отметки в 80,7 тысячи человек. Из них 61,4 тысячи удалось излечить, более трех тысяч пациентов скончались, пишет «ФедералПресс».

Тяжелой остается ситуация на территории Италии — страна превратилась в крупный очаг инфекции за пределами КНР. За минувшие сутки умерли 168 пациентов. С момента начала вспышки коронавируса заболели более 10 тысяч человек.

В Южной Корее, которая стала третьим по величине очагом инфекции, число заразившихся COVID-2019 выросло на 242 человека. За сутки скончались шесть человек, в целом число летальных исходов достигло 60.

В США число заразившихся достигло 975, 31 человек умер. Эпидемия оказала влияние на ход кампании по выдвижению кандидатов на президентский пост. Например, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Джозеф Байден решили отменить митинги из-за угрозы инфекции.

Первые подтвержденные случаи заражения вирусом зафиксировали в ДРК, на Ямайке, в Боливии. Как уточняет «Царьград», COVID-2019 добрался и до Турции. Инфекция в целом охватила почти 110 стран.

Напомним, впервые о заболевании стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-2019 главным образом поражает легкие.

ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Многие страны ввели меры предосторожности. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.