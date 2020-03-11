Впервые в Грузии коронавирусом заразился ребенок

Тбилиси, 11 марта. Первый случай инфицирования новым коронавирусом у несовершеннолетнего зафиксирован в Грузии. Отмечается, что заболел 12-летний ребенок.

Как рассказала руководитель инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе, ребенка доставили вместе «с членами той группы, которые находились в самоизоляции». У всех врачи нашли вирус. По данным грузинского Первого канала, в Грузии всего выявлено 23 случая инфицирования новым коронавирусом.

При этом большинство из них посетили Италию, небольшое число пациентов побывали в Иране.

Ранее китайские ученые подготовили отчет с указанием факторов, которые говорят о высоком риске летального исхода в случае заражения новым коронавирусом.

Во время подготовке отчета медики использовали данные 191 взрослого пациента, 137 из которых выписали, а 54 умерли в больнице в течение января 2020 года. Сравнив их медицинские карты, ученые пришли к выводу, что главным фактором риска является пожилой возраст человека, а также проблемы со свертыванием крови и признаки сепсиса. Также коронавирус особо опасен для страдающих диабетом и высоким кровяным давлением.

Средний возраст выживших пациентов — 52 года, умерших — 69 лет. У большинства скончавшихся уже при поступлении в больницу отмечалась недостаточная функциональность органов, хронические заболевания, а также высокая концентрация маркера сердечного приступа. Две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунитета и пониженной устойчивостью к воспалительным процессам, что способствует репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывающей повреждения сердца, мозга и других органов.