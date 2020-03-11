Врач-иммунолог объяснил, почему часто мыть руки опасно

Москва, 11 марта. Руки необходимо мыть с мылом, при этом не имеет значения — твердым или жидким, однако слишком часто использовать его в любом случае не стоит. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог, ведущий медицинской программы на телеканале «Пятница» Алексей Бессмертный.

По словам медика, гигиена рук хороша в меру. Мыть руки всегда необходимо перед едой, а в период сезонного распространения вирусов периодически делать это для профилактики. Как подчеркивает Бессмертный, эта мера не обеспечит стопроцентную защиту от болезней, но повысит шансы избежать многих неприятных заболеваний.

Однако слишком частое мытье рук чревато своими последствиями, которые тоже несут определенные опасности для организма, считает врач.

«Слишком частое (более 6–8 раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому — частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Бессмертный добавил, что защиты от бактерий не гарантируют и популярные антисептики. Медик объяснил, что просто протирание рук растворами не способствует обеззараживанию. Более того, более эффективным оказывается мытье рук обычной проточной водой.

Врач уверен, что злоупотреблять гигиеной рук с антисептиками или другими похожими средствами не стоит. Достаточно регулярно промывать руки под проточной водой, поскольку антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а лишь размазывают ее.

Ранее специалисты Роспотребнадзора на фоне вспышки коронавируса обратили внимание на необходимость тщательно мыть руки с мылом по возвращении с улицы, а также сократить количество рукопожатий и дезинфицировать гаджеты и офисную технику, которая регулярно оказывается в разных руках, передает телеканал «360».