Десять из 24 новых случаев заражения коронавирусом в Китае оказались завозными

Пекин, 11 марта. Десять из 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных за последние сутки в Китае, были завозными. Об этом сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки в Китае в общей сложности было зарегистрировано лишь 24 новых случая. 13 из них нашли в провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, еще один случай заражения диагностировали в провинции Хэйлунцзян​​​. При этом остальные 10 случаев были завозными. Шесть были выявлены в Пекине, два — в Шанхае, один — в провинции Шаньдун, один — в провинции Ганьсу.

Ранее посольство РФ рассказало, как россиянам передвигаться по Италии в условиях эпидемии. Для передвижения между регионами Италии россиянам нужно заполнить специальную форму.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что передвижение внутри страны будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Попасть из одного региона Италии в другой можно лишь «по необходимости, из-за работы или в связи с здоровьем», заявил Конте. В российской дипмиссии сообщили, что для перемещения между регионами Италии россиянам потребуется заполнить специальную форму, где будет указано обоснование передвижения. Граждане РФ, намеревающиеся вернуться на родину, должны в качестве обоснования выбрать пункт «возвращение к месту жительства».

В то же время, если у россиянина есть вид на жительство в Италии или гражданство этой страны, ему могут отказать в вылете.

Напомним, за последние сутки в Италии были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. В настоящее время на территории России зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся посещали Италию в течение последних двух недель.