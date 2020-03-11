В фестивале «Спасибо за победу» примут участие представители 50 городов-героев

Волгоград, 11 марта. Всероссийский молодежный фестиваль «Спасибо за победу» пройдет в Волгограде в рамках празднования 75-летия Победы, в нем будут участвовать представители 50 городов-героев и городов воинской славы, сообщает вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.

С 1 мая в Волгограде стартует всероссийский молодежный фестиваль «Спасибо за победу», в рамках которого участники будут исполнять военные песни​​​.

«На фестивале будут делегации из городов героев и городов воинской славы, более 50 городов», — отметил Попков.

Фестиваль продлится до 8 мая. В этот день пройдет финал и гала-концерт с участием известных отечественных исполнителей.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал европейских политиков не ехать на празднование 75-летия Победы в Москву. По его словам, Россия хочет отметить парадом не только победу во Второй мировой, но и «осуществляемую ныне политику войны».