Пассажиры лайнера Costa Fortuna высадились в Сингапуре из-за подозрений на коронавирус

Сингапур, 11 марта. Пассажиры итальянского круизного лайнера Costa Fortuna сошли на берег в Сингапуре из-за подозрений на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении Минздрава, Морского и портового управления, а также Совета по делам туризма Сингапура.

Всего на борту судна находились более 1,6 тысячи пассажиров. Их проверили на коронавирус, симптомов COVID-19 ни у кого не выявили.

«Часть из них уже во вторник вылетели на родину, остальные покинут Сингапур в течение среды», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта газета Phuket News сообщила, что Таиланд запретил круизному лайнеру Costa Fortuna вход в порт Пхукета и высадку пассажиров на две недели из-за подозрений на коронавирус. Решение было принято в связи с постановление таиландского правительства — власти страны ввели обязательный 14-дневный карантин для лиц, прибывающих из стран с высокой опасностью заражения. В список вошли Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия и Иран.

Кроме того, входить в свой порт судну Costa Fortuna запретила Малайзия. В результате лайнеру пришлось вернуться в Сингапур, откуда корабль вышел за две недели до этого.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В Китае число зараженных превысило 80 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали более трех тысяч человек. Также эпидемия бушует в Италии, где заразились уже более 10 тысяч, а число летальных исходов превысило 600. В связи с этим Италия уже запросила гуманитарную помощь у Китая, сообщает телеканал «360».

Ранее медики из Сингапура назвали новые симптомы коронавируса. Врачи отметили, что у некоторых пациентов с COVID-19 вначале была ошибочно диагностирована лихорадка денге, передает «Царьград».