Вертолет Ми-8 с пассажирами экстренно сел в Красноярском крае

Красноярск, 11 марта. Вертолет Ми-8, перевозивший более 20 вахтовиков, экстренно сел в Красноярском крае, сообщили в экстренных службах.

Борт авиакомпании «Скол» следовал из Красноярска в Юрубчен. Пилот вынужден был посадить вертолет, поскольку сработал датчик технической неисправности.

«[Вертолет] совершил экстренную посадку в аэропорту «Черемшанка». Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в экстренных службах, посадка прошла благополучно. В целом на борту находился 21 человек, борт летел в поселок вахтовиков Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.

Ранее в «Шереметьево» вернулся пассажирский самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из столичного аэропорта в Ростов-на-Дону. На борту, где находились порядка 80 пассажиров, возникли технические проблемы.