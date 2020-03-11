Из-за коронавируса в Москве отменили массовые мероприятия. События дня. ФАН-ТВ

В Москве отменили массовые мероприятия из-за коронавируса Власти Москвы до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Соответствующий указ опубликовали на сайте мэра столицы. Ограничение касается и спортивных событий, футбольных и хоккейных матчей. Главы лиг уже сообщили о готовности выполнить указ Сергея Собянина. На прошлой неделе в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции. Теперь россияне, которые приехали из мест с зафиксированными случаями болезни, должны сообщать о своем возвращении.

В Госдуме объяснили поправку об отмене президентских сроков Отмена ограничения на число президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут «да» поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок», — уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В минувший вторник Госдума приняла законопроект об изменении Конституции, в том числе поправку Валентины Терешковой, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах. Путин, выступая в нижней палате парламента, поддержал инициативу, но подчеркнул, что ее должен проанализировать Конституционный суд.

Турция преувеличила мощь атаки на комплексы «Панцирь» В Минобороны РФ прокомментировали информацию, предоставленную президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь». В ведомстве отметили, что такие сведения «являются более чем преувеличением». Ведь только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе. А в результате атаки турецких дронов два «Панциря» получили повреждения. И военные уже почти восстановили эти комплексы.