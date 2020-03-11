Таиланд зарегистрировал шесть новых случаев заражения коронавирусом

Бангкок, 11 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом COVID-19 зарегистрированы в среду в Таиланде. Об этом рассказал руководитель центра инфекционных болезней министерства здравоохранения Таиланда Сопхон Иамсиритхавон.

По его словам, еще один из ранее заразившихся выздоровел и выписан из больницы. Как уточнили специалисты, с начала вспышки заболевания в декабре 2019 года лечение от коронавируса прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, а также 24 человека находятся в больницах.

Ранее китайские ученые подготовили отчет с указанием факторов, которые говорят о высоком риске летального исхода в случае заражения новым коронавирусом.

При подготовке отчета медики использовали данные 191 взрослого пациента, 137 из которых выписали, а 54 умерли в больнице в течение января 2020 года. Сравнив их медицинские карты, ученые пришли к выводу, что главным фактором риска является пожилой возраст человека, а также проблемы со свертыванием крови и признаки сепсиса. Также коронавирус особо опасен для страдающих диабетом и высоким кровяным давлением.

Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунитета и пониженной устойчивостью к воспалительным процессам, что способствует репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывающей повреждения сердца, мозга и других органов.

Отмечается, что средний возраст выживших пациентов — 52 года, умерших — 69 лет. У большинства скончавшихся уже при поступлении в больницу отмечалась недостаточная функциональность органов, хронические заболевания, а также высокая концентрация маркера сердечного приступа. Две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.