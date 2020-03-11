Роскачество объяснило, какими полезными свойствами обладает паста

Москва, 11 марта. Паста — одно из самых популярных блюд в мире, она полезна для здоровья, а ее производство практически не наносит ущерба экологии планеты, сообщает Роскачество.

«Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», — говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что ее правильное употребление не оказывает негативного воздействия на организм. Паста является источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное и равномерное высвобождение энергии, а также нормализуют пищеварение. Специалисты подчеркивают, что паста снижает уровень холестерина и содержит фолиевую кислоту.

Благодаря универсальности применения, паста фактически является безотходным продуктом. Ее производство не оказывает негативного воздействия на экологию.

«Как ни странно, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38% углеродного следа этого продукта», — говорится в пресс-релизе Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества сообщали, что жевательная резинка содержит сахарные спирты, употребление которых в большом количестве может нанести вред ощутимый здоровью. Специалисты также подчеркнули, что многие продукты содержат скрытый сахар, употребление которого стоит сократить или вовсе исключить.