ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Луганск, 11 марта. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики, об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что 9 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины​​​. При этом за 10 марта украинские силовики четырежды открывали огонь по ЛНР.

Как пишет РИА Новости, они вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Кроме того, стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Стрельба велась по населенным пунктам Логвиново и Золотое-5.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Крымское подорвался на мине украинский военный, командир мехвзвода батальона «Холодный Яр» Дмитрий Фирсов. Ранее он состоял в украинском батальоне «Донбасс» и принимал участие в боях у донецкого аэропорта.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.