ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Луганск, 11 марта. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики, об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что 9 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины. При этом за 10 марта украинские силовики четырежды открывали огонь по ЛНР.
Как пишет РИА Новости, они вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Кроме того, стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Стрельба велась по населенным пунктам Логвиново и Золотое-5.
Ранее сообщалось, что вблизи поселка Крымское подорвался на мине украинский военный, командир мехвзвода батальона «Холодный Яр» Дмитрий Фирсов. Ранее он состоял в украинском батальоне «Донбасс» и принимал участие в боях у донецкого аэропорта.
Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.
За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.