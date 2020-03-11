Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы деятельности

Москва, 11 марта. Росстата составил рейтинг наиболее оплачиваемых сфер деятельности. Эксперты представили данные за 2019 год.

На первой строчке списка оказались работники сферы финансов и страхования — их средняя зарплата в прошлом году составляла 102,99 тысячи рублей. На втором месте оказалась сфера добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 88,9 тысячи рублей. Также в топ-3 вошла сфера информации и связи — в среднем работники данной области в 2019 году получали 74,4 тысячи рублей в месяц, передает RT. Кроме того, высокие зарплаты получали в прошлом году сотрудники, занимающиеся научной, технической и профессиональной деятельностью (72,9 тысячи рублей), а также работающие в сфере госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тысяча рублей).

На последнюю строчку рейтинга эксперты Росстата поставили сотрудников сферы общественного питания и гостиниц — у них средняя зарплата составила 27,9 тысячи рублей, пишет KP.RU. Также на последних местах оказалась сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тысячи рублей). Помимо этого, невысоко оплачивался труд работников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также занимающихся ликвидацией загрязнений (34 тысячи рублей). Небольшие зарплаты получали и сотрудники из области административной деятельности и сопутствующих услуг (34,5 тысячи рублей) и производящие операции с недвижимостью (36,4 тысячи рублей), сообщает телеканал «360».

Ранее эксперты назвали города с самой высокой зарплатой директора филиала. На первом месте оказался Петербург.