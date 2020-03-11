«Вертолеты России» намерены к началу 2021 года испытать модернизированный Ка-32

Новосибирск, 11 марта. Холдинг «Вертолеты России» намерен до конца 2020 года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу следующего года, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По словам Богинского, работа над модернизацией Ка-32 идет полным ходом.

«Мы ожидаем, что до конца года появится первый опытный образец, и мы приступим к первым летным испытаниям. Конец этого года — начало следующего», — отметил гендиректор «Вертолетов России».

Как подчеркивает Богинский, в планы холдинга прежде всего входит модернизация той техники, которая есть у ключевых эксплуатантов в Южной Корее, Европе, Турции и КНР.

Программа модернизации многоцелевых вертолетов Ка-32 была впервые представлена на выставке HeliRussia в мае прошлого года. Она включает оснащение вертолетов «стеклянной» кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новым водяным баком с цифровым управлением СП-32. Обновленная модель получила индекс Ка-32А11М.

Ранее сообщалось, что Индонезия заинтересована в приобретении российских бронетранспортеров БТ-3Ф, боевых машины БМП-3Ф, а также вертолетов Ми-17. Также отмечался интерес к совместному производству российского концерна «Калашников» и индонезийского оборонного предприятия Pinpad.