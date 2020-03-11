Двое детей и мужчина погибли в результате пожара в Иркутской области

Иркутск, 11 марта. Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме в Иркутской области, при обрушении потолочного перекрытия пострадали трое пожарных, сообщает ГУ МЧС региона.

В ночь на 11 марта в поселке Маркова произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных двухэтажный дом находился в огне, частично обрушилась кровля. Четверо жильцов сумели эвакуироваться из здания самостоятельно.

«Хозяйка сообщила пожарным, что внутри находятся еще трое: дети восьми и десяти лет и их 62-летний отец. Они были обнаружены погибшими внутри дома», — сообщают в МЧС.

Огонь был ликвидирован в течение часа. Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров. Пожар уничтожил кровлю и надворную постройку, серьезно поврежден первый этаж. Огонь ликвидировали 29 пожарных и 10 единиц спецтехники. Во время обрушения потолочного перекрытия получили травмы трое спасателей. После осмотра медиками, пожарные были отпущены домой. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что ранее в доме был установлен пожарный извещатель. Однако жители дома его отключили, так как прибор часто срабатывал. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что на территории завода ПАО «Светлана» в Санкт-Петербурге произошло возгорание водородной станции. Из находящегося рядом административного здания пришлось эвакуировать 30 человек.