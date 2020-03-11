Дипломаты РФ вручили проживающим в США российским ветеранам медали к 75-летию Победы

Лос-Анджелес, 11 марта. Консульские сотрудники вручили проживающим в Калифорнии российским ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы, сообщает посольство России в США.

«Сотрудники консульского отдела посольства РФ в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам ВОВ», — сообщает российская дипмиссия в Facebook.

Также они возложили цветы к единственному в США памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего СССР.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне. По его словам, у него не возникает ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять. Высказывания об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны глава государства назвал «чушью собачьей».

Ранее российское посольство в США сообщало, что Москва расценивает заявления госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму как оторванные от реальности. По мнению дипломатов РФ, Вашингтону лучше бы повлиял на Киев для выполнения Минских соглашений. Напомним, что Помпео заявил, что Крым якобы является территорией Украины и призвал Россию «прекратить оккупацию» полуострова.