Медики назвали главные факторы смерти от коронавируса

Москва, 11 марта. Китайские ученые подготовили отчет с указанием факторов, которые говорят о высоком риске летального исхода в случае заражения новым коронавирусом.

При подготовке отчета медики использовали данные 191 взрослого пациента, 137 из которых выписали, а 54 умерли в больнице в течение января 2020 года. Сравнив их медицинские карты, ученые пришли к выводу, что главным фактором риска является пожилой возраст человека, а также проблемы со свертыванием крови и признаки сепсиса. Также коронавирус особо опасен для страдающих диабетом и высоким кровяным давлением.

«Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунитета и пониженной устойчивостью к воспалительным процессам, что способствует репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывающей повреждения сердца, мозга и других органов», — говорится в отчете.

Отмечается, что средний возраст выживших пациентов — 52 года, умерших — 69 лет. У большинства скончавшихся уже при поступлении в больницу отмечалась недостаточная функциональность органов, хронические заболевания, а также высокая концентрация маркера сердечного приступа. Две трети пациентов были госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, появились в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что у нескольких жителей китайского города Ухань выявлен коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

На сегодняшний день известно о 119 225 случаях заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений умерли 4298 человек, 66 621 пациент выздоровел.