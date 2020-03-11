Микроавтобус и фура столкнулись на М-4 в Ростовской области, четверо погибли

Ростов-на-Дону, 11 марта. Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области, 4 человека погибли, 5 пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В 03.40 по московскому времени на 869 километре трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой. Отмечается, что в микроавтобусе находилось 9 человек, включая водителя.

«В результате аварии пострадали 9 человек, из них погибло 4 человека, 5 человек доставлены центральную районную больницу Миллеровского района», — сказано в сообщении МЧС.

Ранее 9 человек получили травмы после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на дороге Джанкой-Симферополь в Крыму.