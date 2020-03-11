Крупный очаг заражения коронавирусом обнаружен в Сеуле

Сеул, 11 марта. Крупнейший в южнокорейской столице очаг заражения коронавирусом обнаружен в одном из колл-центров Сеула.

По словам мэра города Пак Вон Сун, число заразившихся новым коронавирусом сотрудников колл-центра и членов их семей достигло 90 человек. Высотное здание, в котором размещается принадлежащее страховой компании учреждение, расположено в районе Силлим-дон округа Куро-гу. В общей сложности здесь работают свыше 500 человек, всех их в данный момент проверяют на коронавирус.

Было установлено, что два сотрудника компании являются членами религиозной секты Синчхончжи, с которой началось распространение инфекции в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба они не заражены вирусом.

Южная Корея входит в число стран за пределами Китая с наиболее высоким количеством выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. На сегодняшний день этот диагноз получили 7755 человек. 60 заразившихся скончались от осложнений, 288 пациентов выздоровели.