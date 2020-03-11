Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1 тысячу человек

Нью-Йорк, 11 марта. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тыс., сообщает издание The New York Times, ссылаясь на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.

NYT сообщают о положительном результате теста на коронавирус у 1004 человек в 37 штатах и в столичном округе Колумбия​​​. От осложнений, вызванных COVID-19 уже умерли более 30 пациентов.

Ранее официальные данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) сообщали о более 700 инфицированных по состоянию на 10 марта.

Недавно сообщалось, что парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис заразилась коронавирусом COVID-19. Она была помещена в изоляцию, ее состояние оценивается как стабильное.