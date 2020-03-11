Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Москва, 11 марта. Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter.

Неполадки в Twitter начались в ночь с 10 на 11 марта. Как следует из данных сервиса Downdirector, отслеживающего работу наиболее популярных интернет-ресурсов, сбои в социальной сети зафиксированы в США, Великобритании, Франции и Японии. В этих странах пользователи чаще всего не могли зайти на сайт соцсети. В России проблемы отмечаются лишь у пользователей Twitter, находящихся в Москве.

В каждом четвертом случае в соцсеть было невозможно зайти с помощью приложения для iPhone или iPad, в каждом десятом — при использовании приложения для Android.

Отметим, ранее проблемы в Twitter фиксировались 3 марта.