В Японии назвали сроки проведения Олимпиады в случае переноса

Токио, 11 марта. Летняя Олимпиада в Токио в случае ее переноса из-за коронавируса может пройти через два года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на члена оргкомитета Олимпийских игр Харуюки Такахаши. По его словам, перенос Олимпиады на срок менее года вызовет ряд проблем, поскольку в таком случае Игры пройдут параллельно с другими крупными международными соревнованиями. Такахаши заявил, что проще всего будет перенести их на два года.

«Не думаю, что Олимпиада будет отменена, это будет перенос. Международный олимпийский комитет будет в затруднении, если ее отменят», — сказал спортивный чиновник.

Ранее японский министр, ответственный за подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, Сэйко Хасимото сообщила, что Токио продолжает подготовку к летней Олимпиаде. Она подчеркнула, что отмена соревнований недопустима для их участников. Хасимото отметила, что игры могут быть перенесены с лета на конец года.

Международный олимпийский комитет в начале марта призвал спортсменов готовиться к Олимпийским играм, несмотря на напряженную ситуацию с распространением коронавируса. Намерение провести Олимпиаду подтвердил также премьер Японии Синдзо Абэ.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио. Открытие Олимпиады запланировано на 24 июля 2020 года. Планируется, что участие в играх примут спортсмены более чем из 200 стран мира. На соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград.

Вспышка коронавируса нового типа была выявлена в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В январе Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

По всему миру выявлено около 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 4284 человека, 65 740 пациентов признаны выздоровевшими.