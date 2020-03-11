Спасатели возобновили поиск людей, пропавших при прорыве дамб в бассейне Сисима

Красноярск, 11 марта. Спасатели возобновили поиски пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края в районе реки Сейба, где погибли люди, сообщает КГКУ «Спасатель».

«Выезд на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19 октября 2019 года) на акватории реки Сейба Курагинского района», — сказано в сообщении​​​ КГКУ «Спасатель».

Напомним, в октябре прошлого года вода прорвала каскад из 5 дамб технологических водоемов в бассейне Сисима в Красноярском крае. В результате происшествия были затоплены рабочие общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Следователи установили, что дамбы были возведены незаконно без разрешительных документов. Был арестован руководитель ООО «Сисим» и 2 сотрудника. В адрес предприятия было направлено требование о возмещении 363,5 млн рублей за нанесение экологического урона.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии. В населенном пункте Игра горели 8 квартир в 2 подъездах жилого дома на общей площади 150 кв. м.​​