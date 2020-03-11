На Сахалине автобус с 45 пассажирами съехал в кювет, людей разместят в школе из-за циклона

Южно-Сахалинск, 11 марта. Рейсовый автобус с 45 пассажирами съехал в кювет на Сахалине, где бушует снежный циклон, людей временно разместили в местной школе, сообщает региональный главк МЧС России.

Недавно МЧС предупреждало о циклоне, который принесет на остров метель и ураганный ветер. 11 марта сообщалось, что циклон уже начал оказывать влияние на регион — были закрыты участки дорог, остановлена работа паромной переправы, а также нарушена работа аэропорта в Южно-Сахалинске.

«В селе Взморье рейсовый автобус «Южно-Сахалинск – Поронайск» съехал с дороги. В автобусе находилось 45 человек, в том числе 2 ребенка. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

Пассажиры автобуса будут временно размещены в местной школе, пока погодные условия не нормализуются.

Ранее Региональное ГУ МЧС по Приморскому краю попросило автомобилистов по возможности воздержаться от использования личного транспорта, а также убрать машины с обочин, в связи с ожидаемой метелью и гололедом.