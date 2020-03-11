Выходца из Росси пытались ограбить в Мехико

Мехико, 11 марта. Вооруженный преступник попытался совершить нападение на 50-летнего выходца из России в центре Мехико.

Как сообщают в управлении общественной безопасности мексиканской столицы, злоумышленник, угрожая огнестрельным оружием, потребовал деньги и ценные вещи у мужчины, который находился за рулем своей машины. Инцидент попал в поле зрения патрульного полицейского, потребовавшего немедленно бросить пистолет. Вместо этого бандит дважды выстрелил в правоохранителя, но и сам был ранен ответным огнем.

«Быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали завершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России», — говорится в сообщении.

Несмотря на ранение, подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле, его ищет полиция. По предварительным данным, мужчина, подвергшийся нападению, не пострадал.