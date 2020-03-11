В освобожденном районе Алеппо Лерамуне открылся первый хлебозавод

Алеппо, 11 марта. Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения Лерамуна — одного из наиболее пострадавших от действий боевиков районов города Алеппо.

Как сообщает глава предприятия Абд аль-Ваххаб, на данный момент на заводе работают около 70 человек, которые изготавливают не только хлеб, но и сладости​​​.

«Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб — это продукт, без которого они не могут обойтись», — сообщил Абд аль-Ваххаб.

Здание хлебозавода было расположено в 300 метрах от зоны ведения боевых действий. До начала войны Лерамун был одним из основных промышленных районов в северо-западной части Алеппо. Однако теперь на месте большинства заводов — руины. Боевики использовали здания производств для укрытия, а также в качестве укреплений. Лерамун был освобожден силами САА месяц назад.

«Здесь находилась их минометная батарея, и они постоянно обстреливали соседний район — Захру, там каждый день гибли мирные жители», — говорит сирийский военный Махмуд Фарис.

Ранее Дамаск призвал беженцев, находящихся на границе Греции и Турции, вернуться на родину для участия в восстановлении государства. Сирийские власти сообщают, что создали центры временного проживания, где обеспечены условия, необходимые для нормальной жизни.