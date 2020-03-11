Цена на нефть марки WTI росла более чем на 3%

Москва, 11 марта. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения 9 марта, стоимость нефти WTI выросла уже более чем на 3%, свидетельствуют итоги торгов.

Согласно данным на 04.40 по московскому времени цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до 38,55 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,65%, до 35,27 доллара за баррель. До этого показатель рос более чем на 3%, до 36,3 доллара за баррель.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов заявил, что поведение цен на нефть после истечения срока действия сделки ОПЕК+ зависит от множества факторов, в том числе и коронавируса. Эксперт считает, что дальнейшую судьбу рынка нефти определит то, как будут действовать Россия и Саудовская Аравия после кризисного периода.