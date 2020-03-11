Байден лидирует на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует Fox News

Вашингтон, 11 марта. Бывший вице-президент США Джо Байден по прогнозам Fox News одерживает победу на праймериз Демократической партии в штате Мичиган.

По данным телеканала, после подсчета 41% голосов Байден набирает 52,3%, опережая своего главного соперника Берни Сандерса, набравшего 42,2%.

Ране стало известно, что по предварительным данным Байден обошел Сандерса также в штатах Миссисипи и Миссури, набирая в первом из них 81,9% после подсчета 10% голосов, и 49,5% после подсчета 6% бюллетеней во втором штате. Результаты Сандерса — 14,5% и 24,1% соответственно.

Первичные выборы Демократической партии США проходят в среду в шести штатах. В ходе голосования свой выбор делают 352 делегата, которые выберут единого кандидата от демократов на партийном съезде.

Ранее праймериз прошли в 18 американских штатах. Как подсчитал Fox News, на этих выборах Байден набрал 670 голосов, а Сандерс — 574. Для выдвижения на президентские выборы необходимо набрать как минимум 1991 голосов из 3979.

Ведущие СМИ Соединенных Штатов традиционно делают прогнозы на победу тех или иных кандидатов, не дожидаясь окончательного подсчета бюллетеней, на основании собственных методов обработки частичных результатов. Несмотря на то что эти прогнозы не носят официальный характер, они в большинстве случаев совпадают с итогами голосования.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Основным кандидатом от Республиканской партии является действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Основные кандидаты от демократов разделились на группы в зависимости от позиции по военному присутствию на ближнем востоке. Байден планирует сохранить существующий уровень участия США в борьбе с исламским терроризмом, а Сандерс выступает за возвращение подразделений американской армии домой.