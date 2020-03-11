Агрессивно настроенный пациент напал на бригаду скорой помощи в Приморье

Владивосток, 11 марта. Дебошир набросился с кулаками на бригаду скорой помощи в Яковлевском районе Приморья, медработники получили травмы, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел 9 марта в Яковлевском районе Приморского края. Бригада скорой помощи выехала на вызов, но по прибытию на указанный адрес на медработников напал 55-летний мужчина. Медики сообщили об агрессивном поведении пациента и на место инцидента прибыли правоохранительные органы.

«Установлено, что у 55-летнего мужчины произошел конфликт с фельдшером и водителем скорой помощи, в результате чего медработники получили ушибы и ссадины», — сообщают в МВД.

Отмечается, что на данный момент проводится проверка действий пациента, а также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью медработников.

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