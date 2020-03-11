Громила с молотком, разбивший телевизоры в магазине Томска, попал на видео

Томск, 11 марта. Мужчина, вооружившись молотком, хладнокровно разбил десяток дорогих телевизоров в одном из гипермаркетов Томска, видео опубликовано в Сети.

Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения, запись с которых позже появилась в Сети. На кадрах видно, как мужчина спокойно проходит к выставленным в магазине телевизорам и начинает крушить их молотком. В торговом зале при этом безлюдно — ранним утром нет ни посетителей, ни сотрудников гипермаркета бытовой техники. Громила не тратит времени на уничтожение отдельных телевизоров, а явно гонится за общим количеством, нанося по каждому не более одного удара, после чего те моментально падают и выходят из строя. Лишь когда счет поврежденной техники перевалил на второй десяток, продавцы вызвали правоохранителей.

«Около 9.00 (5.00 по московскому времени) в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что на улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику», — сообщили в полиции.

Прибывшему наряду удалось установить личность нарушителя, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение», — говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Мотивы злоумышленника, как уточнили в полиции, пока остаются неизвестными.

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