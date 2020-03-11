США продлили срок действия разрешения на сотрудничество с Huawei до 15 мая

Вашингтон, 11 марта. Соединенные Штаты продлевают до 15 мая срок действия лицензии для американских компаний на работу с китайской компанией Huawei. Об этом говорится в постановлении Министерства торговли США.

«Правило об окончании действия лицензии пересматривается — дата 1 апреля 2020 удалена и заменяется на дату 15 мая 2020 года», — сказано в постановлении.

В документе отмечается, что сотрудничество с китайской компанией разрешается исключительно в областях, не затрагивающих сферы национальной безопасности США.

Напомним, что Вашингтон обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР, а также в возможной слежке за клиентами. США убеждают другие государства не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания обвинения отрицает. По мнению Huawei обвинения американской стороны политически мотивированы и нарушают базовые принципы рыночной конкуренции.

Несмотря на то, что с мая 2019 года Huawei находится в «черном списке», что перекрывает компании путь к покупке американских компонентов и технологий, Вашингтон уже несколько раз предоставлял Huawei отсрочки по санкциям.

Ранее сообщалось, что представители китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI заявили о намерении развернуть в России масштабную инфраструктуру, позволяющую вести исследования и разработки в области создания полноценного искусственного интеллекта.