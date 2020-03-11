Эксперт Маммадов рассказал, что определит цену на нефть после окончания сделки ОПЕК+

Вашингтон, 11 марта. Поведение цен на нефть с 1 апреля, когда истечет срок действия сделки ОПЕК+ зависит от множества факторов, в том числе и коронавируса, заявил эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

Как подчеркивает эксперт, нефть — геополитический продукт. Любые ключевые события могут изменить траекторию цен.

«Если все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться рядом факторов, включая фактические показатели роста уровня добычи и фактический спрос, зависящий от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом», — заявил Маммадов.

Он считает, что дальнейшую судьбу рынка нефти определит то, как будут действовать Москва и Эр-Рияд после кризисного периода. По его словам, и у России, и у Саудовской Аравии есть внушительные национальные резервы. Проблема в том, что нельзя с точностью сказать, как долго будет продолжаться период нестабильности.

«Всегда есть другие внутренние и международные события, которые происходят параллельно. Трудно оценить устойчивость обеих стран, но обе они ощутят негативное воздействие кризиса с учетом их зависимости от нефтяных доходов», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что Мексика может выступить посредником в нефтяном противостоянии между Саудовской Аравией и Россией, которое потрясло мировые рынки. Отмечается, что под ударом оказалась мексиканская нефтяная компания Pemex. Ей может грозить понижение кредитного рейтинга после миллиардных убытков в 2019 году.