Неизвестные с пистолетами ограбили дом замгубернатора ЯНАО

Москва, 11 марта. Полиция проводит доследственную проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подмосковье неизвестные ограбили дом Свинцовой. Ворвавшись в дом с пистолетами, они избили ее мужа и вынесли порядка 200 тыс. евро.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что по факту нападения на дом Свинцовой в Люберцах проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нападавшие разыскиваются.

Полиция сейчас устанавливает причиненный ущерб, на месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил о том, что его избили и ограбили в Москве. По словам 34-летнего мужчины, неизвестный напал на него, нанес несколько ударов и отобрал смартфон стоимостью 10 тысяч рублей. Грабителя удалось задержать.