В ранней версии iOS обнаружены характеристики нового iPhone

Москва, 11 марта. В бета-версии iOS 14 были обнаружены указания на еще не выпущенные продукты компании Apple, среди которых iPhone 9, новый iPad Pro, накладные наушники и «умные» метки AirTag.

По данным издания 9to5Mac, в распоряжении которого оказались части исходного кода iOS 14, обновленный iPad Pro получит камеру с тремя объективами — широкоугольным, ультрашироким и телеобъективом. Устройство оснастят также специальным 3D датчиком, который будет использоваться для сканирования окружающего пространства и создания дополненной реальности с помощью специального приложения.

iPhone 9, который позиционируют как «бюджетный» смартфон от Apple, будет поддерживать сканер отпечатков пальцев Touch ID и систему Express Transit — транспортную карту с оплатой через Apple Pay. Как ожидается, iPhone 9 появится в продаже весной этого года, если этому не воспрепятствуют какие-либо серьезные задержки из-за коронавируса.

Код iOS 14 также содержит сведения об изменениях в Apple TV, в первую очередь — о новом пульте для мультимедийного устройства, а также специальном фитнес-приложении, которое позволит загружать упражнения и проводить тренировки перед телевизором. Все данные при этом будут синхронизироваться с Apple Watch.

Также компания готовит к выпуску большие накладные наушники с функциями AirPods — они, к примеру, будут автоматически ставить воспроизведение на паузу, когда устройство снимается с головы. Наушники выпустят без традиционного разделения на правый и левый, система сама определит, как именно они надеты.

Наконец, появилась информация об «умных» брелках AirTag, с помощью которых можно будет искать утерянные вещи, в том числе — в дополненной реальности, к примеру, «обшаривая» смартфоном квартиру в поисках ключей.

Ранее RT сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud от Apple «инструментом слежки за пользователями».