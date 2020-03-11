Стало известно, кто чаще всего становится жертвами интернет-мошенников

Москва, 11 марта. Уровень доверчивости интернет-пользователей напрямую зависит от их материальной обеспеченности, заявил консультант по безопасности в Сети Cisco Алексей Лукацкий.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях мошенники от имени знаменитостей или при помощи фейковых роликов предлагают пользователям пройти опрос на брендированном сайте, в обмен на вознаграждение.

Как отмечает эксперт, высокий уровень материального благополучия приводит к тому, что люди расслабляются и не так ответственно подходят к распоряжению своим бюджетом. Лукацкий приводит для примера исследования, которые проводились в государствах с высоким уровнем жизни.

«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», — говорит специалист по Интернет-безопасности.

Лукацкий отмечает, что бесплатный «сыр бывает лишь в мышеловке». По его словам, в Сети невозможно получить никаких «бесплатных» призов. Он отмечает, что сам факт того, что интернет-пользователю что-то предлагают бесплатно, уже должен вызывать подозрение.

Отметим, что в 2019 году с карт россиян похитили более 6,5 млрд рублей. Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал отказаться от покупок товаров на интернет-сайтах, где отсутствуют свежие комментарии и оценки, а также рекомендовал не сохранять пароли на сайтах.