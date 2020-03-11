«Паразиты» собрали рекордную кассу в британском прокате

Лондон, 11 марта. Оскароносный фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» стал самой кассовой иностранной кинокартиной в британском прокате.

По данным издания The Hollywood Reporter, «Паразиты» отобрали пальму первенства у «Страстей Христовых» Мэла Гибсона, продержавшихся на первой строчке лидеров британского проката 16 лет.

По данным на 6 марта, корейский фильм собрал в прокате в Великобритании около 15 миллионов долларов. Отмечается, что после церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» «Паразиты» увеличили свои сборы на 81%. За первый уикэнд после «Оскара» южнокорейская кинолента набрала 3,3 миллиона долларов.

По всему миру «Паразиты» собрали кассу в 257 миллионов долларов, пятая часть этой суммы приходится на кинотеатры в США.

Напомним, фильм Пон Чжун Хо вышел на экраны 7 февраля. Кинокартина повествует о социальном расслоении в южнокорейском обществе, рассказывая историю двух семей. Одна из них живет в грязном подвале и перебивается случайными заработками, вторая — занимает шикарный особняк. Их судьбы пересекаются, когда молодой житель «дна», подделав диплом о высшем образовании, устраивается работать репетитором к тем, кому больше повезло в этой жизни.

В 2020 году «Паразиты» получили сразу четыре «Оскара» — как лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший сценарий и как лучший фильм на иностранном языке.

Пон Чжун Хо — один из самых известных за рубежом южнокорейских режиссеров. В 2007 году получил премию «Золотой ворон» на кинофестивале в Брюсселе. Летом прошлого года его «Паразиты» были признаны лучшим фильмом на Каннском кинофестивале, где киноленте присудили «Золотую пальмовую ветвь».