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В Боливии зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом

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В Боливии зарегистрировали первые случаи заболевания коронавирусом

Сукре, 11 марта. Власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране. Сообщается о двух гражданках, вернувшихся из Европы, сообщает издание El Deber, ссылаясь на главу Минздрава Боливии Анибала Круса.

«Хотим сообщить, что у нас 2 случая заболевания коронавирусом — у женщин 60 и 65 лет, побывавших в Италии», — сообщает министр здравоохранения​​​.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны на фоне эпидемии коронавируса отказаться от привычных приветствий при встрече, и заменить поцелуи и объятия на рокерские жесты или поклоны.

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Источник: El Deber
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