Полиция разыскивает жительницу Иркутска, устроившую погром в аптеке

Иркутск, 11 марта. Полиция Иркутска проводит доследственную проверку по факту инцидента в одной из аптек города: местная жительница устроила погром после того, как фармацевт отказалась принять обратно таблетки.

Инцидент произошел 8 марта. Женщина пришла вернуть таблетки. Однако после того, как фармацевт отказалась принимать лекарство обратно, произошел скандал. Как передает Ридус, сначала покупательница просто говорила на повышенных тонах. Однако после начала крушить прилавок, выкрикивая несвязные обвинения. Все происходящее сняла на смартфон фармацевт.

«Передай другим таким же, мразь, это уголовка! Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом, сволочь. Ты не мать, ты дрянь, своим детям, может, так же сделаешь? Увольняйся отсюда, чтобы духу твоего не было!», — кричала женщина.

Позднее пострадавшая фармацевт рассказала местному порталу IRK.ru подробности происшествия. По ее словам, иркутянка еще 4 марта купила в аптеке препарат «Аллохол», а 8 марта вернулась и заявила, что препарат поддельный, так как не обладает слабительным действием.

«Я ей объяснила, что это желчегонный препарат, а не слабительный. На что покупательница заявила, что побочным у него является слабительное действие, и попросила обменять «Аллахол» на настоящий, слабительный, вместо поддельного», — рассказала Екатерина.

На любые доводы покупательница не реагировала. А после начала обвинять провизоров в установке прослушки дома.

«Мы знали, что эта женщина иногда может быть неадекватна и всегда с напарницей старались вести себя максимально корректно, чтобы ничем ее не раздражать», — сообщила фармацевт.

Когда покупательница разбила витрину, осколки попали в лицо Екатерины. Позднее в травмпункте врачи наложили ей несколько швов на подбородок.

По данным портала, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. После будет принято соответствующее правовое решение.