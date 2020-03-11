Запущенный в декабре спутник «Блиц-М» не внесен в реестр ООН, его судьба неизвестна

Москва, 11 марта. Космический аппарат научного назначения «Блиц-М», запущенный в конце прошлого года, не был включен Россией в перечень орбитальных объектов, подаваемый в ООН, говорится в документе, размещенном на сайте управления ООН по космическому пространству UNOOSA.

Несмотря на то, что «Блиц-М» не был внесен в реестр, выведенные вместе с ним одной ракетой-носителем спутники серии «Гонец-М» в данном списке были зарегистрированы. Местонахождение «Блиц-М» на данный момент неизвестно.

Согласно данным Министерства обороны РФ, стеклянный сферический аппарат «Блиц-М» был запущен с космодрома Плесецк на ракете «Рокот» 27 декабря 2019 года​​​. На орбиту «Блиц-М» был выведен в связке с тремя спутниками «Гонец-М».

Отмечается, что в соответствии с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, все члены ООН должны предоставлять перечень всех запущенных спутников за отчетный период.

Ранее сообщалось, что Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет препятствовать работе астрономов.