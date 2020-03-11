Эксперты назвали товары, способные подорожать из-за колебаний курса рубля

Москва, 11 марта. Эксперты считают, что импортные товары в Росси могут подорожать на 10-35% на фоне колебаний курса рубля.

Опрошенные «Известиями» специалисты полагают, что ситуация на валютном рынке может отразиться в первую очередь на стоимости ввозимых в страну детских товаров, электроники, одежды и обуви, бытовой техники и лекарств.

Несмотря на достигнутые в России успехи в области импортозамещения, в ряде сегментов доля произведенных за рубежом товаров превышает 40-45%, а если взять рынок смартфонов — там доля импорта достигает 90%.

По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, среди отраслей, успешно замещающих импортную продукцию можно выделить автомобильную промышленность, военно-промышленный комплекс, металлургию и другие. Хуже справляются с задачей строительный комплекс, IT-индустрия, фармацевтика и потребительский сектор.

«Можно ожидать, что цены могут подняться на 10-15% на лекарства и другие фармацевтические изделия. Стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20%», — отметил Авакян.

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что примерно на треть могут вырасти в цене детские товары, а также одежда и обувь — отрасли, зависимые от поставок из Китайской Народной Республики.

Что касается цен на продукты питания, специалисты не ожидают здесь каких-либо существенных изменений, поскольку доля импорта на этом рынке несущественна. Несколько вырасти в цене может лишь продукция, которая не производится в РФ из-за природных особенностей — это фрукты и сезонные овощи.

Ослабление рубля, полагают аналитики, может сыграть на руку отечественным производителям сельскохозяйственной и специальной техники, которые смогут не только увеличить долю в России, но и нарастить объемы экспорта.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 10 марта Московская биржа установила новый рекорд по объему торгов акциями, который достиг в течение вторника 257,3 млрд рублей.