Посольство РФ рассказало, как россиянам передвигаться по Италии в условиях эпидемии

Рим, 11 марта. Для передвижения между регионами Италии россиянам нужно заполнить специальную форму, сообщило посольство РФ. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что передвижение внутри страны будет ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Попасть из одного региона Италии в другой можно лишь «по необходимости, из-за работы или в связи с здоровьем», заявил Конте. В российской дипмиссии сообщили, что для перемещения между регионами Италии россиянам потребуется заполнить специальную форму, где будет указано обоснование передвижения. Граждане РФ, намеревающиеся вернуться на родину, должны в качестве обоснования выбрать пункт «возвращение к месту жительства».

В то же время, если у россиянина есть вид на жительство в Италии или гражданство этой страны, ему могут отказать в вылете.

«Иностранному гражданину предоставляется право вылететь на основании заявленного «возвращения к месту жительства» лишь в случае намерения переехать на постоянное место жительства за рубеж или к месту постоянного проживания за границей Италии», — поясняется в заявлении посольства.

Напомним, за последние сутки в Италии были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. В настоящее время на территории России зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся посещали Италию в течение последних двух недель.