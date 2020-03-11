Женщине дали 8 лет за нападение на полицейского в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11 марта. Петроградский районный суд назначил 8 лет лишения свободы жительнице Петербурга, бросившуюся с кулаками на полицейского в августе 2019 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

12 августа прошлого года на Большой Посадской улице правоохранители задерживали мужчину за мелкое хулиганство. В этот момент знакомая задержанного мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, накинулась с оскорблениями на сотрудника полиции. Пытаясь воспрепятствовать задержанию товарища, ранее судимая жительница Петербурга толкнула полицейского, в результате чего тот получил неопасные для здоровья повреждения.

В итоге была женщину тоже задержали. 10 марта ей назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на 8 лет.

Ранее сообщалось, что были задержаны граждане ближнего зарубежья, которые обокрали более 30 коттеджей и таунхаусов в Подмосковье. Группа преступников разбивала окна и проникала в коттеджи в Московской области. Грабители похищали деньги и ценное имущество. Общий материальный ущерб от их деятельности превысил 4 млн рублей.