Герои «Стражей Галактики» появятся в новом фильме о Торе

Лос-Анджелес, 11 марта. Герои фильма «Стражи Галактики» появятся в новом фильме о боге грома «Тор: Любовь и гром». Об этом заявил актер Вин Дизель, озвучивающий Грута. Кто именно из состава «стражей» появится в фильме Дизель не уточнил, известно только, что одним из них точно будет Грут.

В интервью Comicbook Дизель сообщил, что после «Мстителей: Финал» герои «Стражей Галактики» появятся в картине «Тор: Любовь и гром», режиссером которого является Тайка Вайтити. Он подчеркнул, что новости об этом впервые получили подтверждение.

«Это будет очень интересно, никто не знает, может быть, я не должен был ничего говорить», — добавил он.

Четвертая часть фильма о Торе должна выйти на экраны 5 ноября 2021 года. Третья часть «Стражей Галактики» уже анонсирована, но дата премьеры пока не определена. По некоторым данным, фильм должен выйти на экраны не позднее 2023 года.

Неделей ранее стало известно, что новым злодеем в фильме «Тор: Любовь и гром» станет американский актер Кристиан Бэйл. Тесса Томпсон, исполняющая роль Валькирии, заявила об этом на премьере третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада».

Как сообщала ранее «Газета.ру», после выхода четвертой части франшизы Тайки Вайтити из киносерии уйдет исполняющий роль Тора Крис Хемсворт.

Напомним, «Мстители: Финал» вышли на большой экран в апреле. Летом стало известно, что картина побила рекорд работы Джеймса Кэмерона «Аватар», став самым кассовым фильмом всех времен.

В конце года стриминговый сервис Disney+ обнародовал удаленный фрагмент фильма «Мстители: Финал». В отрывке Тони Старк в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью. Местом встречи становится некое подобие загробного мира. Режиссеры картины Энтони Руссо и Джо Руссо убрали эту сцену, поскольку, по их мнению, она была слишком эмоциональной.