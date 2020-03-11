Москва, 11 марта. Продажи медицинских масок в России выросли почти в четыре раза за последние две недели по сравнению с прошлым годом. Таким данные приводит «Платформа ОФД», ссылаясь на собственное исследование.

Платформа ОФД является крупнейшим оператором фискальных данных России, который обрабатывает ежедневно по 35-40 миллионов чеков с более 900 тысяч онлайн-касс. Ее специалисты провели анализ продаж как медицинских масок, так и противовирусных препаратов по всей стране в период с 17 февраля по 8 марта этого года. Затем данные были сопоставлены с показателями за тот же период в 2019 году.

«По медицинским маскам средний чек покупки составил 87 рублей, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж вырос в 3,8 раза», — отмечают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым китайским вирусом заразились более 113 тысяч человек.