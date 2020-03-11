Первые мобильные пункты для проведения переписи могут появиться в России

Москва, 11 марта. В офисах и на предприятиях РФ могут быть открыты мобильные пункты для проведения переписи населения. С соответствующим предложением выступила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтеров помогут тем, кто пока еще не на «ты» с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала «Госуслуги», — приводит газета «Известия» слова заместителя ведомства Павла Смелова.

Смелов напомнил, что такую идею уже испытали коллеги из Белоруссии. Во время последней переписи в 2019 году 28% населения Белоруссии было учтено благодаря мобильным пунктам. Чтобы разместить такой пункт на производстве или в офисе, руководство компании должно будет отправить соответствующий запрос в Росстат. После оценки возможностей предприятия и анализа ресурсов территориального органа, в компанию прибудут переписчики. По предварительным подсчетам, для организации подобных мобильных пунктов Росстату потребуются около двух миллиардов рублей (без учета зарплат для переписчиков).