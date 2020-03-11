Замминистра здравоохранения Великобритании подхватила коронавирус

Лондон, 11 марта. Парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис заразилась коронавирусом нового типа.

Как пишет The Times, чиновница, работавшая в том числе над государственной стратегией по противостоянию распространения коронавируса, почувствовала себя плохо 6 марта. Накануне стало известно, что она заразилась. Дорис поместили в изоляцию, ее состояние оценивается как стабильное.

Издание отмечает, что 62-летняя заместитель министра за последние дни встречался с несколькими сотнями людей, включая членов британского парламента. 5 марта Дорис была среди гостей, которых премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил на прием в свою резиденцию на Даунинг-стрит по случаю Международного женского дня. 7 марта чиновница встречалась с избирателями в графстве Бедфоршир на востоке Англии, после чего у нее усилились типичные для коронавируса симптомы — сильный кашель, высокая температура и боль в груди.

Санитарные власти устанавливают всех людей, с которыми Дорис могла контактировать на протяжении инкубационного периода. Если потребуется, у них будут взяты анализы. Попал ли в этот список премьер-министр страны, не сообщается.

На данный момент коронавирус в Великобритании подтвержден у 373 человек, шестеро из них скончались.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, появились в декабре прошлого года. Позже выяснилось, что у нескольких жителей китайского города Ухань выявлен коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

На сегодняшний день известно о 118 903 случаях заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений умерли 4269 человек, 65 110 пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что первый случай коронавируса зафиксирован в Турции.