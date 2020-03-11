Мадуро призвал венесуэльцев использовать «рокерское» приветствие из-за коронавируса

Каракас, 11 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны на фоне эпидемии коронавируса в мире отказаться от привычных приветствий при встрече, и заменить поцелуи и объятия на поклоны по-японски или рокерские жесты.

«Мы любим обниматься и целоваться при встрече, но на фоне угрозы давайте поменяем форму приветствия, давайте будем приветствовать друг друга по-другому — локоть к локтю, по-японски (легким поклоном. — Прим. ФАН) или как у рокеров (жестом «коза». — Прим. ФАН)», — заявил Мадуро.

Также он показал специальный видеоролик, снятый специально для граждан страны.

На данный момент в Венесуэле еще не было обнаружено случаев заболевания коронавирусом. В Южной Америке подтверждены случаи диагностирования COVID-19 в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае и Бразилии.

Ранее сообщалось, что парагвайское правительство пошло на радикальные меры и отменило все массовые мероприятия в ближайшие 15 дней.