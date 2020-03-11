Власти США уведомили генконсульство РФ об аресте россиянина Фирсова

Нью-Йорк, 11 марта. Генеральное консульство России в Нью-Йорке было уведомлено американскими властями о задержании россиянина Кирилла Фирсова. Об этом сообщил представитель российского диппредставительства Алексей Топольский.

«Генконсульство получило уведомление о задержании и поддерживает контакт с родственниками задержанного. Он находится в центре предварительного заключения на Манхеттене», — заявил Топольский.

Американские власти подозревают Фирсова в хищении персональных данных жителей штата Калифорния. По их мнению, он якобы намеревался затем перепродавать их для изготовления поддельных удостоверений личности. Соответствующая информация была опубликована в электронной базе Южного округа Калифорнии, пишет газета «Известия».

Сами Фирсов был задержан в нью-йоркском аэропорту. По запросу американской прокуратуры, суд засекретил материалы этого дела до 9 марта. В понедельник магистратский судья Эллисон Годдард постановила рассекретить эти материалы.